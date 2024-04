Bärbel Kaul führt seit 30 Jahren das „Schwarze Ross“ in Köthen und hat nach wie vor viel Freude an der Gastronomie. „Ich mache so lange weiter, bis ich umfalle.“

Vor 30 Jahren hat Bärbel Kaul das „Schwarze Ross“ am Neustädter Platz in Köthen eröffnet.

Köthen/MZ. - „Ihr wollt zahlen? Ich bin gleich bei Euch.“ „Einen Kaffee? Bringe ich Dir. Tasse oder Pott?“ „Macht’s gut. Wiedersehen.“ Die Tische leeren sich. Es ist kurz vor zwei. Mitten in der Woche. Gleich schließt Bärbel Kaul ihr „Schwarzes Ross“ am Neustädter Platz in Köthen. Feierabend hat sie längst nicht. Auch wenn die Gaststätte inzwischen abends zu bleibt. An den Wochenenden und feiertags auch. Sie wolle kürzer treten, sagt die Inhaberin und lacht.