Bahn-Bauarbeiten in Köthen sorgen für längere Fahrtzeiten zwischen Halle und Magdeburg

Köthen - In Köthen wird am Wochenende die neue, 800 Tonnen schwere Prosigker Brücke eingehoben. Das führt zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Magdeburg und Halle.

Die Arbeiten sollen laut Internetseite der Deutschen Bahn von Samstag, 4 Uhr, bis Sonntag, 2.15 Uhr durchgeführt werden.

Die Regionalzüge des RE30 werden in dieser Zeit zwischen Sachsendorf (Calbe) und Halle (Saale) durch Busse ersetzt. Die An- und Abfahrtszeiten können aber zwischen 75 und 88 Minuten vom eigentlichen Fahrplan abweichen. Ab Sachsendorf fahren die Züge dann größtenteils planmäßig in Richtung Magdeburg ab.

Bei der Linie RB50 zwischen Dessau und Aschersleben wird zwischen Köthen und Bernburg durch Busse ersetzt. Auch hier kommt es laut Abellio zu veränderten Abfahrtszeiten.

Betroffen sind neben den Regionalzügen der Linien RE30 und RB50 auch die IC-Linien 55 und 56 zwischen Köln bzw. Norddeich Mole in Richtung Leipzig und umgekehrt. Hier gibt es keinen Ersatzverkehr, aber durch die Umleitung über Dessau und Bitterfeld fahren diese bis zu 25 Minuten später ab bzw. erreichen später den Hauptbahnhof in Leipzig.

Reisende sollten vor Fahrtantritt unter www.bahn.de oder über den DB-Navigator ihre aktuelle Verbindung und die Anschlüsse überprüfen. (mz)