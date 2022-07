Vom 28. August bis 4. September Bachfesttage in Köthen - Intendant Folkert Uhde setzt auf erprobte Formate

In knapp zwei Monaten sind Bachfesttage in Köthen. Intendant Folkert Uhde setzt darauf, was vor zwei Jahren schon gut ankam: kurze Konzerte in kleinen Runden.