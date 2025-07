Ausstellung in Weißandt-Gölzau erinnert an Opfer der innerdeutschen Grenze

Werner Sobetzko (l.) und Ernst Pecher, die an der Organisation beteiligt waren, schauen sich die Ausstellung im Kulturzentrum an.

Weißandt-Gölzau/MZ. - „Je mehr ich bei mir ins Allerprivateste gehe, also in die Familie, desto allgemeiner wird es. Denn die allerprivatesten Dinge sind auch gleichzeitig die Dinge, die uns alle verbinden“, hat der Schriftstelle Walter Kempowski (1929 bis 2007) über seinen 1971 in Westdeutschland erschienenen Roman „Tadellöser & Wolff“ einmal gesagt.