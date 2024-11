Nach und nach kommen die Projekte des Strukturförderungsproamms zum Ausstieg aus dem Kohleabbau in Gang. Die Bürger in Köthen sollen mitbestimmen.

Köthen/MZ. - Es kam in letzter Zeit immer öfter vor, dass Stadträte in Köthen in den Beratungen der Ausschüsse oder des Stadtrates nachgefragt haben, wie es denn um die Umsetzung der Projekte im Rahmen der Strukturförderung bestellt sein. Es fallen dann die Stichworte Gewerbegebiet Südost oder Zukunftsquartier Rüsternbreite. Man frage nach, weil man dort keine Bewegung erkennen könne, so die Argumentation. Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Linke) verweist dann zumeist auf die vorbereitenden Aufgaben.