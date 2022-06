Ausbruch der Geflügelpest 2022 birgt für Anhalt-Bitterfeld deutlich höheres Risiko als im Vorjahr

Köthen/MZ - Es ist ein Thema, das uns wie Corona derzeit nicht in Ruhe lässt. Schon gar nicht jene Betriebe, die in Größenordnungen Geflügel produzieren und die vielen Kleinstgeflügelhalter im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, „die es hier in erheblicher Anzahl gibt“, wie Umweltamtsleiter Andreas Rößler im Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Kreistages am Dienstagabend sagte: Die Geflügelpest!