Verena Schiffner und Stephan B. Westphal haben sich in Zusammenarbeit mit dem Köthener Künstler Steffen Fischer wieder viel einfallen lassen.

Köthen/MZ. - „Alle Jahre wieder“, so heißt auch das Motto von Verena Schiffner und Stephan B. Westphal, wenn es um ihren traditionellen Adventskalender geht, der ab sofort wieder erhältlich ist. Auch in diesem Jahr organisierte das Duo den Kalender. „Wir haben auf Bewährtes gesetzt. Der Preis bleibt mit 4,50 Euro weiterhin günstig, es gibt 2.500 Kalender, und die Preise im Gesamtwert von über 4.000 Euro sind ein gut gehütetes Geheimnis“, sagt Verena Schiffner. Westphal lüftet jedoch einen Teil der Überraschung: „Der Hauptpreis ist ein 65-Zoll-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 165 Zentimetern. Dazu gibt es eine Playstation 5 und ein Spieleguthaben von 100 Euro. Zusätzlich haben wir einen vielfältigen Mix an Preisen, klassische und außergewöhnliche.“

Fischers Wichtel-Werkstatt

Das diesjährige Wimmelbild, gestaltet von dem Köthener Künstler Steffen Fischer, zeigt eine detailreiche „Wichtel-Werkstatt“. „Steffen Fischers Werke zeichnen sich durch hohe Qualität aus, und selbst nach mehrmaligem Betrachten entdeckt man immer wieder neue Details“, schwärmt Westphal.

Wie erfahren die Käufer, ob sie zu den Gewinnern gehören? Schiffner verrät es: „Es gibt viele Wege ins Wichtelland. Die Gewinnnummern werden im Schaufenster von ,Mein Buchladen’, auf in-koethen.de und im WhatsApp-Status des Buchladen-Kanals (01525 / 58 43 347) veröffentlicht. Auch in der Mitteldeutschen Zeitung finden sich die Gewinnzahlen.“

Kalender als Geschenk

Der Kalender hat sich auch als beliebtes Geschenk für Mitarbeiter etabliert. „Jedes Jahr kaufen Firmen Kontingente für ihre Mitarbeiter. Es haben sich regelrechte Rituale entwickelt, bei denen die Gewinnnummern verglichen werden. Der Kalender ist ein originelles Weihnachtsgeschenk, das nicht so schnell vergessen wird“, berichtet Westphal. Firmen können sich unter [email protected] oder telefonisch unter 03496 / 51 16 401 melden. Die Kalender sind ab sofort in „Mein Buchladen“ sowie bei Köthener Fleisch- und Wurstwaren erhältlich.