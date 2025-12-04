weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Verkehrskonzept ist 14 Jahre alt: Auf welchen Hauptstraßen rollt der überregionale Verkehr künftig durch Köthen?

Antworten könnte der Verkehrsentwicklungsplan liefern, doch er ist nicht aktuel. Wie die Stadt das erklärt, und was ein Anwohne kritisiert.

Von Wolfram Schlaikier 04.12.2025, 11:03
Die Bahnhofskreuzung, wo Bahnhofsplatz und Kastanienstraße auf die Friedrich-Ebert-Straße treffen, ist viel befahren, auch von Lastwagen.
Die Bahnhofskreuzung, wo Bahnhofsplatz und Kastanienstraße auf die Friedrich-Ebert-Straße treffen, ist viel befahren, auch von Lastwagen. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - Die Hohe Brücke in Köthen soll Ende April 2026 für den Verkehr freigegeben werden, das 15,3 Kilometer lange Teilstück der Bundesstraße 6n zwischen Köthen und der Autobahn 9 bei Thurland soll Mitte 2027 befahrbar sein – welche Auswirkungen wird das auf den Verkehr in und durch die Kreisstadt Köthen haben?