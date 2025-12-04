Antworten könnte der Verkehrsentwicklungsplan liefern, doch er ist nicht aktuel. Wie die Stadt das erklärt, und was ein Anwohne kritisiert.

Die Bahnhofskreuzung, wo Bahnhofsplatz und Kastanienstraße auf die Friedrich-Ebert-Straße treffen, ist viel befahren, auch von Lastwagen.

Köthen/MZ. - Die Hohe Brücke in Köthen soll Ende April 2026 für den Verkehr freigegeben werden, das 15,3 Kilometer lange Teilstück der Bundesstraße 6n zwischen Köthen und der Autobahn 9 bei Thurland soll Mitte 2027 befahrbar sein – welche Auswirkungen wird das auf den Verkehr in und durch die Kreisstadt Köthen haben?