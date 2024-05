Im Schlosshof gibt es am Sonntag ein Steampunk-Fest, zu dem jeder eingeladen ist, der Lust hat, besonders gekleidete Menschen mit einem Hang zu technischen Details zu bestaunen.

Auf Steampunk-Picknick folgt Steampunk-Fest am Schloss in Köthen

(Foto: Anja Et Oblitus)

Treffen der Steampunk-Szene zu Pfingsten in Leipzig: Es gab viel zu sehen und zu bestaunen, vor allem aufwendige Gewänder. Die Gäste aus Forst waren 2023 in Köthen und gestalteten eine Ausstellung im Dürerbundhaus.

Köthen/MZ. - Das Programm, weiß Kerstin Beutler schon vor Beginn des Steampunk-Festes am Sonntag im Schlosshof, wird straff – „straff mit drei fff“. Auf die Chefin des Köthener Kleinkunstvereins „Rondo la kulturo“ und viele helfende Frauen und Männer wartet ein voll gepackter Tag, der „leider kein Spaziergang“ werden dürfte. Obwohl: Zwischen all den größeren und kleineren Herausforderungen, die für die Organisatoren gewiss zu klären sein werden, will Kerstin Beutler auf jeden Fall auch ein bisschen genießen. „Wir freuen uns riesig.“