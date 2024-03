Pfarrer Horst Leischner erzählt im Rahmen der Vortragsreihe „Lebenserfahren im Alter“ im Wolfgangstift über seine Reise in die ehemalige Sowjetrepublik.

Auf den Spuren von uralten Kirchen und Klöstern in Georgien

Köthen/mz. - Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Pfarrer Horst Leischner und seine Frau verreisten – und zwar im Herbst vergangenen Jahres nach Georgien. Im Rahmen der monatlichen Vortragsreihe „Lebenserfahren im Alter“ erzählte er am gestrigen Dienstagvormittag im Köthener Wolfgangstift über seine Reiseerlebnisse, untermalt von beeindruckenden Fotos. „Es sind die Menschen, das Land und die Geschichte“, begründet Leischner die Wahl seines Urlaubsziels. Nicht umsonst gilt Georgien als „Die Perle des Kaukasus“.