Auch dieses Jahr wird es in Drosa kein SR2-Treffen geben

Drosa - „Hallo Drosa, hier ist Antenne SR2“ - diese Worte von Bernd Wagner hallten in der Vergangenheit immer am ersten Mai-Wochenende über das Naherholungszentrum in Drosa. Grund ist das jährlich durchgeführte SR2-Treffen, welches in diesem Jahr seine elfte Auflage erleben sollte.

Drosa wäre am 8./9. Mai für zwei Tage wieder zur Hauptstadt Mitteldeutschlands von Mopeds, Motorrädern und anderen Oldtimern aus DDR-Zeiten geworden. Aber daraus wird auch in diesem Jahr nichts. Die Corona-Pandemie macht erneut einen Strich durch die Rechnung. Schon Mitte März zog der Vorstand des SR 2-Clubs Wulfen die Konsequenzen und sagte das diesjährige als elfte Austragung geplante zweitägige Treffen ab.

Unsicheren Lage bezüglich der Corona-Pandemie hält weiter an

„Die Veranstaltung muss versichert werden, dann geht es aufs Amt nach Osternienburg, den Platz anmieten, die Ausfahrt bei der Polizei anmelden und genehmigen lassen, Verpflegung muss organisiert, das Festzelt aufgebaut, für Musik und Unterhaltung gesorgt werden,“ zählt der Vizepräsident des Clubs, Roland Rauchfuß, auf. „Am Ende muss man auch noch Glück haben, dass das Wetter mitspielt.“

Aufgrund der noch unsicheren Lage bezüglich der Corona-Pandemie kamen die Verantwortlichen des Vereins nicht umhin, das Treffen erneut abzusagen.

„Es war die einzig richtige Entscheidung“, versichert Rauchfuß, „es ist schon schade, dass wir jetzt nun zum zweiten Mal unser allseits beliebtes Treffen nicht durchführen können. Es wäre das elfte gewesen oder wie es Kassenwart Tobias Theil auf Anspielung der zweiten Absage auch „elf B“ nennt: „Dann starten wir eben im nächsten Jahr den Versuch, unser „elf C“-Treffen zu veranstalten.

„Wir können doch nicht alle Besucher an unserem Eingang noch mit einem Schnelltest versehen“

Doch ist sich der Vorstand des SR2-Clubs bei einem Vorort-Termin im Drosaer Naherholungszentrum einig: „Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir auch die Veranstaltung im Jahr 2022 in Gefahr.“ Denn es ergeben sich allerhand Fragen: Welche Auflagen müssen erfüllt werden? Dürfen nur Geimpfte teilnehmen? Geht es nur mit einem negativen Test?

„Wir können doch nicht alle Besucher an unserem Eingang noch mit einem Schnelltest versehen“, sagt Roland Rauchfuß mit besorgtem Blick und schiebt nach, „wir müssen Ende des Jahres schon wissen, wo die Reise hingeht.“ Denn Anfang des neuen Jahres beginnen schon die Vorbereitungen auf die Veranstaltung im Mai. So auch das Tingeln zu potentiellen Sponsoren. Das ist für eine Durchführung solch eines Treffens schon wichtig. Ebenfalls von hoher Wichtigkeit ist die „erforderliche Manpower“.

Immer wieder beliebt: Mopeds aus DDR-Zeiten Foto: Uwe Lehmann

Auch Liebhaber von Simson und anderen DDR-Mopeds oder Motorrädern wurden im Club aufgenommen

Der SR2-Club hat seine Treffen immer in Eigenregie durchgeführt und konnte sich dabei auf seine Mitglieder und deren familiären Anhang stützen. „Durch die anhaltende Pandemie fanden ja auch keine Versammlungen oder gemeinsame Ausfahrten statt. Wir wissen gar nicht, ob alle bei der Stange bleiben“, sagt Tobias Theil ein bisschen besorgt in die Runde, „wir haben uns nur über WhatsApp in unserer Vorstandsgruppe verständigen können.“

Aber man hat beim SR2-Club vorgesorgt und sich schon 2019 breiter aufgestellt. Da wurden auch Liebhaber von Simson und anderen DDR-Mopeds oder Motorrädern im Club aufgenommen. „Bei unseren Treffen in der Vergangenheit ist eine Vielzahl von Simson- oder ETZ-Fahrern bei unserer Ausfahrt mitgefahren.

Trotz aller Sorgen und Nöte - die Hoffnung gibt man beim „SR2-Club Wulfen & Simson Freunde“ nicht auf

Diese und auch die vielen Jugendlichen aus unserer Umgebung, dazu zählen auch unsere Kinder, wollten wir nicht verprellen und haben ihnen den Weg frei gemacht, in unserem Club mitzuwirken“, blickt mit Martin Schwan ein weiteres Vorstandsmitglied zurück, „wir wollten unsere Struktur verjüngen. Und vielleicht schraubt ja die Jugend in ein paar Jahren selber an einem SR2 herum und wird Liebhaber dieses Mopeds.“

Trotz aller Sorgen und Nöte - die Hoffnung gibt man beim „SR2-Club Wulfen & Simson Freunde“ nicht auf. Und so arbeitet man bereits in diesen Tagen auf die Austragung von Treffen „elf C“ hin. (mz/Uwe Lehmann)