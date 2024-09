Seit dem Christopher Street Day in Köthen sind an vielen Häusern homophobe Botschaften zu lesen. Die Stadt bittet Hauseigentümer darum, sie entfernen zu lassen – mit mäßigem Erfolg.

Ärgerliches Überbleibsel - Homophobe Sprüche in Köthen sind geblieben

Köthen/MZ. - Ein buntes Zeichen. Für Vielfalt. Für Gleichberechtigung. Für Akzeptanz. Das haben zahlreiche Mitglieder der Community „LGBTQIA+“ beim ersten Christopher Street Day (CSD) in Köthen gesetzt. Politisch, ausgelassen und friedlich. Knapp drei Monate liegt ihre Demonstration nun schon zurück. Was geblieben ist? Sprüche an Hauswänden. Hasserfüllt. Bedrohlich. Homophob.