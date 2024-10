Was wird aus Schloss Köthen? Der Landkreis streitet mit der Kulturstiftung des Landes wegen der Nutzung in den 20 Jahren nach der Sanierung. Der Landkreis prüft bereits kostengünstigere Alternativen.

Köthen/Bitterfeld/MZ. - Nach der Beratung des Kultur- und Tourismusausschusses des Landkreises in der Musikschule Bitterfeld am Dienstagabend steht eins fest: Die Zukunft von Schloss Köthen ist so unsicher wie nie zuvor. Daran änderte auch die Feststellung von Vizelandrat Volker Krüger (CDU) nichts, der erklärte: „Einige der letzten Informationen in der Öffentlichkeit stimmen nicht ganz. Ich kann sagen: Die Sanierung von Schloss Köthen ist nicht gefährdet.“