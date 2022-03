Anzeichen für Drogenkonsum: Polizei zieht in Köthen 43-Jährigen Audi-Fahrer aus dem Verkehr

Köthen/MZ - Einen Autofahrer unter Drogeneinfluss haben Polizisten am Dienstag in Köthen erwischt. Gegen 8.30 Uhr hielten die Beamten den 43-Jährigen mit einem Pkw Audi in der Dessauer Straße an und kontrollierten ihn. Darüber informiert das Polizeirevier.

Da bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, musste er sich vor Ort einem Drogenschnelltest unterziehen. Das Ergebnis fiel positiv aus. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in einer nahe gelegenen Arztpraxis durchgeführt. Den Audi musste er vorerst stehen lassen. Damit sollte es jedoch noch nicht genug sein.

Die Beamten fanden bei der Durchsuchung seiner Sachen Utensilien, die auf einen Drogenkonsum hindeuten sowie eine geringe Menge an betäubungsmittelverdächtigen Substanzen.