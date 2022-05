Anwohner sammeln Müll und entfernen hunderte FCM-Sticker in Gröbzig

130 Anwohner folgen dem Aufruf zum Frühjahrsputz und sammeln Unrat auf Straßen und Gehwegen. Was der Bürgermeister dazu sagt.

Gröbzig/MZ - Sportlich betrachtet ist der 1. FC Magdeburg vor einer Woche mit dem 3:0 gegen den FSV Zwickau von der dritten Liga aufgestiegen in die Zweite Bundesliga. In Gröbzig allerdings hat der 1965 gegründete Fußballclub aus der Landeshauptstadt am Samstag verloren und ist kaum noch präsent.

„Ich habe bestimmt schon 100 FC-Magdeburg-Sticker von Verkehrsschildern abgekratzt“, berichtet Sabrina Pfeiffer. Gegen 11 Uhr ist sie mit ihrem Mann Alexander Heckendorf am Kreisverkehr vorm Rathaus beschäftigt.

Auf einem der blau-weißen Verkehrsschilder haben FCM-Anhänger mit zu viel Freizeit acht Sticker geklebt, die Alexander Heckendorf nun mit viel Kraft und einem Metallspatel nach und nach abzieht und in einen blauen Müllsack befördert.

Rund 200 Meter entfernt vom Markt, vor der Bibliothek und dem Jugendtreff in der Schulstraße, jäten Eileen Dambeck und Manuela Fleischer Unkraut auf dem Fußgängerweg, unterstützt von Alina (9), Lynn (10) und Lukas (12). „Vorher haben wir Müll und Unrat eingesammelt in der Puschkinstraße, auf dem Markt, gegenüber auf dem Parkplatz und zwischen den Sitzbänken“, berichtet Eileen Dambeck.

Lukas, Alina und Lynn sammeln in Gröbzig Müll mit Manuela Fleischer und Eileen Dambeck. (Foto: Ute Nicklisch)

Rund 130 Anwohner aus Gröbzig und Werdershausen sind am Sonnabend dem Aufruf zur Müllsammelaktion „Gröbzig räumt auf“ gefolgt, die um 9 Uhr morgens begann. „Manche Wünsche gehen auch in Erfüllung“, freut sich Ortsbürgermeister Dirk Honsa, der mit seiner Warnweste nebst Schirmmütze und Sonnenbrille schnell zu finden ist.

Vor drei Tagen im Gespräch mit der MZ hatte Honsa nämlich erklärt, er würde sich sehr freuen, wenn mehr als 100 Menschen mitmachen bei der Aufräumaktion. Sandra Michaelis und ihre Tochter Danica (17) schippen in der Kurzen Straße Bauschutt in eine Schubkarre.

Dafür ist theoretisch der Grundstückseigentümer verantwortlich, was im Fall der Ruine mit der Anschrift Marktplatz 2 schwierig sei, wie der Ortsbürgermeister erklärt. „Das Haus ohne Dach steht unter Denkmalschutz und hat jüdische Eigentümer, die in den 1930er Jahren vor den Nazis ins Ausland geflohen und dort verstorben sind.“

Arbeiter aus Kosovo, Albanien und Serbien sammeln Müll an Straße zum Betonwerk

Sandra Michaelis, die im Betonwerk Klebl beschäftigt ist, hatte am Morgen zusammen mit zehn Kollegen aus dem Kosovo, Albanien und Serbien den rund einen Kilometer langen Gehweg vom Netto-Markt am Ortsausgang Richtung Betonwerk von Müll und Unrat befreit.

Während sich Lutz Kündiger vom Ortschaftsrat um den Ausschank von Getränken auf dem Hof des Rathauses und die Vorbereitung des Grills kümmerte, zogen Christian Lauenroth, Jan Fiedler sowie Anja und Matthias Buhle am alten Bahndamm nahe dem Reihenhausring entlang, um Müll und Abfall einzusammeln.

Der Eindruck der drei Männer und der Frau am Damm, dass sich vor allem Mitglieder und Angehörige der Feuerwehr und anderer Vereine an der Aktion beteiligt haben - dieser Eindruck bestätigt sich nicht am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr bei einer Rundfahrt durch Gröbzig.

Karl-Heinz Ecke (l.) und Thomas Koch werfen Müll in einen Container. Rund acht Kubikmeter Unrat kamen im Stadtgebiet von Gröbzig zusammen. (Foto: Ute Nicklisch)

Am Parkplatz vorm Sportplatz sammeln Michael Kowalski sowie Claudia Beck mit ihren Kindern Caty (3), Felix (8) und Ian (10) Müll und Unrat auf. Und alle sind mit Eifer bei der Sache, auch die Dreijährige. Wenn sie wieder eine Handvoll Papierschnipsel und Zigarettenkippen gefunden hatte, brachte sie die stolz zum Müllsack bei ihrer Mutter.

„Rund acht Kubikmeter Müll und Unrat sind im Stadtgebiet eingesammelt worden“, sagt Bürgermeister Honsa. Dazu kamen fünf Kubikmeter im Außenbereich, die in einem vom Kreis organisierten Container landeten.