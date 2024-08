Am Freitagabend hatten Anwohner bemerkt, dass es auf dem Gelände der Malzfabrik einen Zusammenbruch gab. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, das Gelände wurde aber aus Sicherheitsgründen nicht betreten.

Anwohner hören dumpfes Grollen: In der alten Malzfabrik in Köthen ist eine Etage eingestürzt

Die Malzfabrik ist eine Ruine, in der es auch schon gebrannt hat.

Köthen/MZ. - Einsatz für Köthener Polizisten und Feuerwehrleute am Freitagabend: Gegen 20.50 Uhr hatte die Polizei die Information erhalten, dass in der Alten Malzfabrik in Köthen eine Etage des betreffenden Objektes eingestürzt sei.