Anwohner fordert mehr Sicherheit an Haltestellen in Köthens Ortsteil Porst

Willy Juschka zeigt Mutter Claudia eine Busverbindung. Wer die Straße im Berufsverkehr überqueren will, muss aufpassen und braucht Geduld.

Porst/Köthen/MZ. - Wer sich werktags um 16 Uhr an der Bushaltestelle in Köthens Ortsteil Porst verabredet, muss laut und deutlich sprechen, denn um diese Zeit rauschen Pkw und Lkw in einer endlosen Kolonne auf der Bundesstraße 185 durch das Dorf.