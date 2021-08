Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Köthen

Mehrere Wehren waren in der Nacht zum Samstag in Köthen bei einem vermeintlichen Wohnungsbrand im Einsatz.

Köthen/MZ/dho - Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren in Köthen sind in der Nacht zu Samstag in die Wolfgangstraße ausgerückt. Dort war gegen drei Uhr Rauch in einem Wohnhaus gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, war einer Bewohnerin Essen auf dem Herd angebrannt.

Die Feuerwehrleute nahmen das Essen vom Herd und lüfteten die Wohnung. Ronny Märtin leitete den Einsatz. Alarmiert worden waren neben der Köthener Wehr sämtliche Ortsfeuerwehren der Bachstadt.