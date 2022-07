Angebote könnten wegfallen - Musikschule uneins mit KKM über Saalnutzung im Schloss Köthen

Köthen/MZ - Die Planung fällt Andreas Hardelt im Moment extrem schwer. Weil er nicht planen kann. Er weiß nicht, wohin mit all den Kindern und Jugendlichen, die an der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ lernen, ein Instrument zu spielen. Es fehlt an Räumen. Vor allem an großen Räumen. Dabei läge die Lösung aus Sicht des Musikschulleiters auf der Hand. Denn im benachbarten Veranstaltungszentrum Schloss Köthen wäre Platz, meint er.

