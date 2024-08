Zu einem „Kleinbrand“ in der Köthener Maxim-Gorki-Straße ist die Freiwillige Feuerwehr Köthen am Donnerstagabend um 18.11 Uhr alarmiert worden. Vor Ort stellte sich die Situation anders dar.

Köthen/MZ. - Zu einem „Kleinbrand“ in der Köthener Maxim-Gorki-Straße ist die Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt am Donnerstagabend um 18.11 Uhr alarmiert worden. „Wir sind zunächst auch nur mit einem Tanker hingefahren. Doch als wir bei der Anfahrt das Ausmaß der Sache erkannt haben, mussten wir die komplette Wehr in Gang setzen“, sagte Einsatzleiter Yves Kluge am Freitagmorgen.