Im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen sind in den vergangenen Tagen mehrere Hinweise eingegangen, dass derzeit offenbar falsche Polizeibeamte in der Region „ihr Glück“ versuchen.

Angeblich wurde eine Diebesbande gefasst: Falsche Polizeibeamte fragen in Köthen Senioren aus

In Köthen sind mehrere Anrufe falscher Polizisten eingegangen.

Köthen/MZ. - Im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen sind in den vergangenen Tagen mehrere Hinweise eingegangen, dass derzeit offenbar falsche Polizeibeamte in der Region „ihr Glück“ versuchen. Diese haben es vorwiegend auf Senioren abgesehen und versuchen diese um ihr Geld oder ihre Wertsachen zu bringen.

Die Männer haben nach Polizeiangaben am Telefon behauptet, dass eine Bande festgenommen und bei dieser ein Block mit den Anschriften alleinstehender Frauen aufgefunden worden sei. In diesem Zusammenhang fragen sie geschickt nach Vermögen oder wertvollen Gegenständen, die die Angerufenen zu Hause aufbewahren. Die Senioren haben bislang bemerkt, dass hier Betrüger am Telefon sind und beendeten zügig das Gespräch.

Die Polizei rät prinzipiell,Fremden gegenüber keinerlei Angaben zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen zu machen. Wer Opfer eines solchen Anrufs geworden ist, wird gebeten, sich in jedem Fall an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden und Anzeige zu erstatten.