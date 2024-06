TV-Familie aus Köthen: Sohn von Karin Ritter ist tot

Köthen. - Als sogenannter „Köthener-Ritter-Clan“ sorgte die Familie Ritter immer wieder für Schlagzeilen und wurde vor allem durch "Stern TV" bekannt. Das Oberhaupt Karin Ritter ist bereits vor drei Jahren gestorben. Zwei Jahre später soll ihr einer ihrer Söhne gefolgt sein, wie nun bekannt wurde.

So soll der 39-jährige Andy Ritter verstorben sein. Dies teilten die Brüder René und Norman in einem Livestream mit einem Youtuber mit. Dabei sprachen sie darüber, dass sich Andy den "goldenen Schuss" gesetzt habe. In der Drogenszene wird damit die freiweillige oder ungewollte Überdosis bezeichnet. Demnach soll der Ritter-Sohn seiner Sucht erlegen sein.

Weiter erzählt Norman in dem Stream, dass sie wohl nicht genug Geld hatten, um den Grabstein von Andy gravieren zu lassen. Um für die Kosten aufzukommen, soll Norman, nach eigener Aussage, als Tätowierer gearbeitet haben.

Der Youtuber, der den Kanal „The Real One“ bespielt, erklärte in einem kurzen Video, dass er bereits 2023 von Andys Tod persönlich von den Ritter-Brüdern erfahren habe.

Auf dem Kanal wurden bisher regelmäßig Videos und Interviews mit Angehörigen der Ritter-Familie gepostet - so auch von Andy. Davon sieht der Youtuber aufgrund des Todes zukünftig jedoch ab, heißt es weiter.