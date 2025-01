Akener Haushalt liegt vor: Das plant die Elbestadt im Jahr 2025 an Investitionen und Hilfen

Aken/MZ. - Freudensprünge in dieser Woche in Aken. Der Jubel im Rathaus und bei den Mitgliedern des Stadtrates soll weit über die Grenzen der Kleinstadt hinaus gehört worden sein. Die Elbestadt hat von der Kommunalaufsicht die Genehmigung ihres Haushaltes für das Jahr 2025 erhalten. „So früh wie noch nie“, wie Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn (parteilos) zu berichten weiß. „Bis Ende Januar oder Anfang Februar hat es in der Vergangenheit immer gedauert.“