In Aken und vielen Dörfern wird am Wochenende zu Märkten und Konzerten eingeladen. Ein Überblick.

In Aken dürfte wie in der Vergangenheit auch diesmal der Weihnachtsmann Kinderaugen leuchten lassen.

Köthen/MZ. - Auch das zweite Adventswochenende ist gefüllt mit zahlreichen Weihnachtsmärkten und Weihnachtskonzerten. Wir geben einen kleinen Überblick über die Veranstaltungen rings um Köthen.

Aken: Weihnachtsmarkt und Handwerkerweihnacht

Der Marktplatz in Aken verwandelt sich von Freitag bis Sonntag in ein weihnachtliches Dorf aus Holzhütten, bunt beleuchteten Verkaufswagen und Schaustellerbuden. Zusätzlich zum Weihnachtsmarkt findet in der Marienkirche am Samstag und Sonntag die traditionelle Handwerkerweihnacht statt. Für die passende Unterhaltung sorgt ein vielfältiges Bühnenprogramm. Höhepunkte sind Auftritte der Kinder der Grundschule „Werner Nolopp“, Tänzer und Sänger des Kultur- und Heimatverein Aken e.V. sowie des Narraria Clubs Aken 1875. Neben den musikalischen Darbietungen kommen auch Freunde der Blasmusik auf ihre Kosten. Besonders freuen dürfen sich die Besucher auf das Weihnachtsspezial der Talente-Show „Die Bühne gehört dir“ am Sonntag ab 17 Uhr.

Osternienburg: Vereine laden zum Weihnachtsmarkt ein

Zum zwölften Weihnachtsmarkt der Vereine wird am Samstag nach Osternienburg eingeladen. Der Markt beginnt um 15 Uhr an der Hockeyhalle. Es gibt warme und kalte Leckereien, Glühwein und Kinderpunsch. Weihnachtsbasteln und Ponyreiten werden angeboten. Auf die Besucher warten außerdem spannende Hockeyspiele. Den Markt gestalten der Angelverein, die Freiwillige Feuerwehr, der Heimat- und Ringreiterverein, FC Hertha, der Osternienburger Hockeyclub und Lindas Farm.

3 Piethen: Pferdeweihnacht beim Reit- und Fahrhof

Seinem Pferdeweihnachtsmarkt veranstaltet auch in diesem Jahr wieder der Reit- und Fahrhof in Piethen. Am Samstag können sich die Besucher ab 13 Uhr auf ein „pferdiges“ Weihnachtsprogramm freuen. Der Weihnachtsmann bringt kleine Geschenke mit. Es gibt Glühwein und Kinderpunsch sowie süße und herzhafte Leckereien.

Weißandt-Gölzau: Weihnachtliches Konzert in der Kirche

In der Kirche in Weißandt-Gölzau sind am Samstag Madge Conacher und Eric Hager zu Gast. Neben weihnachtlichen Melodien aus Irland, Schottland und darüber hinaus gibt es auch bekannte Lieder, die auf einer Vielzahl von Instrumenten, wie Gitarre, Bouzozki, keltischen Flöten, Mundharmonika und Bodhrán, gespielt werden. Die Kirche ist geheizt, der Eintritt frei. „Wir freuen uns über eine Spende“, sagt Pfarrerin Anke Zimmermann.

Frenz: Adventsmarkt mit kleinem Konzert in der Kirche

Ein kleiner Adventsmarkt findet am Sonntag in der Kirche in Frenz statt. Der Görziger Kirchenchor singt um 16 Uhr einige Weihnachtslieder, unterstützt vom Ehepaar Häckel auf Violine und Trompete sowie Martina Apitz an der Orgel. Der Eintritt ist frei, die Kirche geheizt.