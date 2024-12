Aken stellt sich an die Seite der Landeshauptstadt Magdeburg: „In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl bei den Opfern und ihren Angehörigen“, erklärt Bürgermeister Bahn. Es gibt eine besondere Aktion am Abend.

Im Gedenken an die Opfer von Magdeburg: Aken lässt am Abend die Glocken der drei Kirchen läuten

Aken/MZ. - Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt werden in Aken am Sonnabend, 21. Dezember, zwischen 19 und 19.10 Uhr die Glocken der Marien-, der Konrads- und der Nikolaikirche läuten.

Dreiklang der Akener Kirchenglocken sollen einladen, für die Opfer von Magdeburg zu beten

Nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung hätten sich Jan-Hendrik Bahn, der Bürgermeister der Stadt Aken, und die Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde darauf verständigt. Der Dreiklang werde in der ganzen Stadt zu hören sein und soll dazu einladen, für die Opfer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt und für die Angehörigen zu beten und mit den Gedanken bei ihnen zu sein.

„Mit großer Bestürzung haben wir von den entsetzlichen Taten auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt erfahren, die uns tief erschüttert haben“, erklärte Bahn in einer schriftlichen Mitteilung. „In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl bei den Opfern und ihren Angehörigen, die durch diesen schrecklichen Anschlag so unermessliches Leid erfahren haben.“

Akens Bürgermeister Bahn: Die Stadt Aken steht in Solidarität an der Seite ihrer Landeshauptstadt Magdeburg

Die Stadt Aken stehe in Solidarität an der Seite ihrer Landeshauptstadt Magdeburg und all jener, die von dieser Tragödie betroffen sind. Als Zeichen unseres tiefen Mitgefühls und der Anteilnahme werden die Flaggen in Aken zudem auf Halbmast gesetzt.

„Unsere Gedanken und Gebete sind bei Magdeburg. Gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Aken senden wir den Betroffenen und ihren Familien unsere Kraft und unser Mitgefühl.“