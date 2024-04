Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aken/MZ. - Es war richtig etwas los am Donnerstag voriger Woche in der Elbestadt Aken. Zunächst haben sich Experten und Bürger zu einer Bürgerinformationsveranstaltung zum integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept der Stadt getroffen. Und anschließend gab es die bereits im Vorfeld mit Spannung erwartete erste öffentliche Sitzung des Stadtwahlausschusses zur Kommunalwahl am 9. Juni, die nicht ganz ohne Überraschungen blieb, über welche die MZ bereits an anderer Stelle berichtet hat.