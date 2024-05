Das letzte Saisonspiel der HG 85 Köthen in der Mitteldeutschen Oberliga der Handballer ist von der schweren Verletzung von Lukas Krug überschattet worden. Das Ergebnis wird zur Nebensache. Der Schock sitzt tief.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Es gibt Situationen, in denen der Sport zur Nebensache wird. Eine davon erlebten Aktive und Zuschauer am Samstagabend in der Köthener Fricke-Halle.