Abrissarbeiten gestartet: Vieles wird neu rund um die Hochschule Anhalt in Köthen

Köthen/MZ - Nach 30 Jahren ist es an der Zeit, das Image neu aufzupolieren. „Zeit für Neues“, so ist das Motto an der Hochschule Anhalt. Da wird alles auf den Prüfstand gestellt. Nach der Installation des neuen Logos und der drei Fahnen vor dem Hauptgebäude in der Bernburger Straße in Köthen scheint es nun auch im Umfeld der anderen Hochschulgebäude mit Tempo weiterzugehen.

Mitarbeiter des Bauunternehmens Grötz sind nur wenige Meter vom neuen Logo entfernt dabei, die steinerne Sitzlounge mit der bekannten Denkerstatue einzureißen. Dort sollen demnächst moderne Parkplätze mit entsprechenden Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge und grünen Oasen entstehen. Man darf durchaus gespannt sein, an welchen Stellen die Hochschule sich weiter modernisiert.