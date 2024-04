Köthen/MZ. - Es ist kalt. Aber vor allem ist es ungewohnt laut. Die Wiese hinter dem Dürerbundhaus in der Theaterstraße soll an diesem immerhin sonnigen Morgen gemäht werden. Ungünstiger hätte der Zeitpunkt nicht sein können.

Kathrin Fritzsche legt sich ins Zeug und überredet die Arbeiter, an einer anderen Stelle des Schlossparks zu beginnen. Wenigstens ein paar Meter entfernt. Zu hören sind sie trotzdem. Dass das niemanden in dieser kleinen, hochmotivierten Gruppe stört, muss nicht verwundern. „Ihr seid einfach toll“, schwärmt die Yogalehrerin schon bevor ihre ungewöhnliche Stunde anfängt.

„Rollator-Yoga“ im Schlosspark gibt es seit vergangenem Jahr. Nach der Winterpause ging es im März weiter. Dass es im April noch einmal so kalt werden würde und sich fast winterlich anfühlt, damit hatte zwar niemand gerechnet, aber es stört auch niemanden. Kathrin Fritzsche hat Tee dabei. Heißen Apfeltee. Wer nichts trinken möchte, hält den Becher zwischen den Händen und wärmt sich ein wenig. Und dann sind die Gelenke wieder dran.

Die Hände, Ellenbogen, Knie und Füße – alles wird durchbewegt. Der Rollator, mit dem die Damen am Morgen angerollt kamen, wird fast zur Nebensache. Ursula Teichelmann ist seit dem ersten Termin dabei. Sie ist 87 und hat einen besonderen Talisman dabei. Sie holt die schon leicht eingetrocknete Kastanie aus ihrer Jackentasche, zeigt sie Kathrin Fritzsche. Die Frauen lachen, umarmen sich. Die Kastanie, erzählt Ursula Teichelmann, die ihr Leben lang Sport getrieben habe, sollte die Kursteilnehmer an die Yogalehrerin erinnern. Sie sollte eine Gedankenstütze sein, sich immer wieder aufzurichten und zu bewegen. Bloß nicht einrosten. Das will hier niemand. „Ich mache jeden Morgen meine Übungen“, versichert die aktive Köthenerin, die für diesen April-Termin eine Bekannte gewinnen konnte. Edith Runge ist genauso alt wie sie. Und genauso motiviert.

Trotzdem gibt sie sich zu Beginn etwas verhalten. Abwartend. Neugierig. „Na, mal sehen, ob ich das schaffe“, äußert sie sich zaghaft und schiebt den Rollator so in Position, dass sie Kathrin Fritzsche gut sehen kann. Die Yogastunde beginnt mit tiefen Atemzügen. Die Frauen – Männer, hört man, seien noch nie dabei gewesen – nehme die Frische des Schlossparks in sich auf. Kathrin Fritzsche schaut lächelnd zu und betont, dass man Yoga nur für sich mache, nicht für den Nachbarn. Sie rät und bittet darum, sich nicht zu überfordern, „wenn dir schwindlig ist, setz dich hin und mach eine Pause“. Das ist ihr wichtig. Ihre Teilnehmerinnen sollen sich wohlfühlen.

Die Idee vom Rollator-Yoga ist gemeinsam mit dem Schlossbund entstanden. Kathrin Fritzsche wollte insbesondere ältere Menschen animieren, sich trotz Rollator immer mal aufzurichten, die Muskulatur zu stärken und zwar regelmäßig; schon kleinere Bewegungen, weiß sie, könnten helfen.

Tatjana Fanness kann das nur bestätigen. Sie ist wieder mit dabei: „Ich war so begeistert“, schwärmt die Dame mit Hut. Eigentlich gehe es ihr im Moment nicht besonders, doch diesen Termin wollte sie auf keinen Fall versäumen. Und er tut ihrem Wohlbefinden sichtlich gut.

Mit 97 ist Elly Groeger die älteste Teilnehmerin – und kein Neuling: „Ich war schon im letzten Jahr dabei.“ Yoga tue ihr einfach gut. „Das ist für den Körper gut, aber auch für den Kopf. Man muss immer wieder etwas tun“, weiß sie und blieb dran. Schon morgens mache sie „ein bisschen Gymnastik im Bett“. Ihr Tipp für ein gesundes Immunsystem: „Ich dusche jeden Morgen kalt“, berichtet sie fröhlich.

Diese positive Stimmung steckt an. In vier Wochen bietet der Schlossbund wieder Rollator-Yoga an. Zum letzten Mal. Doch Kathrin Fritzsche will weitermachen. Nicht zuletzt wegen ihrer motivierten älteren Damen, die Lust auf Bewegung haben. Vielleicht, kündigt die Kursleiterin an, könnte es ein ähnliches Programm in einem Pflegeheim geben. Das jedoch sei noch nicht spruchreif. Erst einmal freut sie sich auf Rollator-Yoga im Mai im Köthener Schlosspark.