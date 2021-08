84-jähriger Ford-Fahrer übersieht an der Rüsternbreite jungen Radfahrer

Köthen/MZ - Im Stadtgebiet von Köthen hat sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet.

Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 84-Jähriger mit seinem Pkw Ford die Straße An der Rüsternbreite in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Er hatte die Absicht, nach links in die Anhaltische Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 15-jährigen vorfahrtsberechtigten Radfahrer, welche auf dem Radweg An der Rüsternbreite in Richtung August-Bebel-Straße fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurde der Radfahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 700 Euro geschätzt.