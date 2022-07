83-Jährige in Wulfen angefahren und schwer verletzt - Pkw-Fahrer flüchtet

Wulfen/MZ - Eine 83-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmittag in Wulfen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der am Unfall beteiligte Pkw-Fahrer zog es nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld vor, vom Ort des Geschehens zu flüchten.

Wie die Polizei weiter mitteilt, befuhr der derzeit unbekannte Fahrzeugführer zuvor gegen 13 Uhr mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung An der Kirche. Der Mann oder die Frau hatte die Absicht, in die Friedrich-Ebert-Straße abzubiegen. Zu dieser Zeit befand sich die 83-jährige Fußgängerin mit einem Rollator auf dem Gehweg der Bahnhofstraße und ging in Richtung An der Kirche. Sie wiederum hatte die Absicht, die Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Fußgängerin.

Der Kraftfahrzeugführer verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Die 83-jährige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun den Kraftfahrzeugführer und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können. Die Personen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, zu melden.

Zur Kontaktaufnahme kann die Rufnummer 03496/4260 genutzt werden. Informationen werden auch über die E-Mail-Adresse [email protected] erwartet.