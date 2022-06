62-jährige Gemüse-Verkäuferin in Köthen überfallen: Brutaler Räuber kann mit Tageseinnahmen fliehen

Köthen/MZ - Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Freitag offenbar auf die Tageseinnahmen eines Gemüsestandes in der Köthener Rüsternbreite abgesehen. Gegen 14 Uhr näherte sich der Mann dem Verkaufsladen, schob die Betreiberin zur Seite und bewegte sich zielgerichtet auf eine Geldkassette, welche im Inneren deponiert war, zu. Er nahm diese an sich und wollte damit den Innenraum wieder verlassen.

Die 62-jährige Verkäuferin sprach ihn an und stellte sich ihm in den Weg. Daraufhin versetzte er ihr einen Stoß, so dass sie gegen das Inventar fiel. Sie klagte über Schmerzen im Bereich der Beine. Dies nutzte der Täter, um mit der Beute, einem Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich, in unbekannte Richtung zu flüchten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Aufgreifen des Räubers. Er wurde beschrieben als circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Gestalt und schwerfälligem Gang. Er war schwarz gekleidet und trug ein helles Tuch vor Mund und Nase.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 03496/4260 oder per Mail - [email protected] - um Zeugenhinweise.