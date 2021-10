53-Jährige übersieht Gegenverkehr: 55.000 Euro Schaden nach Unfall auf Köthener Kreuzung

Köthen/MZ - 55.000 Euro Sachschaden sind Resultat eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen acht Uhr in der Köthener Weintraubenstraße ereignet hat. Nach Polizeiangaben befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw Audi die Weintraubenstraße aus Richtung Bärplatz kommend und beabsichtigte an der Kreuzung Augustenstraße nach links in diese abzubiegen.

Hierbei beachtete sie nicht einen sich im Gegenverkehr befindlichen Pkw Audi einer 33-jährige Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Pkw der 33-Jährigen gegen einen in der Augustenstraße verkehrsbedingt haltenden Pkw BMW geschoben wurde. Beide Audis waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerinnen wurden in einer medizinischen Einrichtung versorgt und konnten diese nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.