36-Jährige zieht in Radegast in fremde Laube ein - Polizei findet bei Kontrolle gestohlene Kabel

Radegast/MZ - Eine per Haftbefehl gesuchte Frau ist am Montagabend in einer derzeit leerstehenden Laube in einer Gartensparte in der Köthener Straße in Radegast von der Polizei gefasst und danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld hatte sich die 36-Jährige häuslich in der Laube eingerichtet. Das blieb indes nicht unbeobachtet. Und so bekam die Polizei am Montag gegen 17 Uhr einen Hinweis auf die unberechtigte Nutzung des Gartenhäuschens.

Als das Streifenteam vor Ort eintraf, stellten die Beamten die 36-Jährige. Bei einer Kontrolle stießen sie in ihren Sachen auf diverse Werkzeuge sowie Kupferkabel, die augenscheinlich aus Diebstahlshandlungen stammten. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich zudem heraus, dass die Frau bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Da die Frau die offenstehende Summe nicht begleichen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Herkunft des mutmaßlichen Diebesgutes aufgenommen.