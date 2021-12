310 neue Corona-Fälle über Weihnachten - Anhalt-Bitterfeld mit zweithöchster Inzidenz im Land

Köthen/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat am Montag nach den Weihnachtstagen die zweithöchste Inzidenz in ganz Sachsen-Anhalt, knapp hinter dem Saalekreis. Laut dem RKI lag der Wert am 26. Dezember um Mitternacht bei 558,5. Am vergangenen Donnerstag hatte er 559,1 betragen. Allerdings muss man dabei beachten, dass über die Feiertage womöglich nicht alle neuen Fälle weitergeleitet wurden.

Laut Marina Jank von der Pressestelle des Landkreises sind seit Donnerstag 310 neue Infektionen gemeldet worden. Damit sind aktuell im Kreis 2.268 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten neuen Fälle, nämlich 75, wurden aus Bitterfeld-Wolfen gemeldet. In Köthen gab es 66 Neuinfektionen.

Gegenwärtig werden 15 Menschen in Anhalt-Bitterfeld wegen Corona intensivmedizinisch behandelt. Sieben Personen werden beatmet. Von den 33 Intensivbetten im gesamten Kreis sind momentan 25 belegt.

Unterdessen wird das Impfen fortgesetzt. In den vier Tagen vor Heiligabend wurden durch mobile Teams in den verschiedenen Orten 1.218 Impfungen durchgeführt. Dabei handelte es sich laut Sprecherin Jank um 1.064 Booster-, 115 Erst- und 39 Zweitimpfungen. Hinzu kamen 944 Impfungen im Impfzentrum Köthen. Auch hier waren Boosterimpfungen mit 711 Injektionen die übergroße Mehrheit.