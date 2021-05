22-Jähriger muss nach Wildunfall bei Zehringen zum Drogentest

Ein 22-jähriger Autofahrer hatte nach einem Wildunfall gleich doppelt Ärger am Hals: Nicht nur hat die Kollision einen Schaden von 1.500 Euro an seinem Audi angerichtet, ein Drogentest schlug bei ihm positiv an.

Der Mann war am Dienstag gegen 22 Uhr auf der B185 unterwegs als er nahe des Abzweigs Zehringen mit dem Wildtier kollidierte. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten allerdings drogentypische Auffälligkeiten fest, ein Schnelltest fiel positiv aus. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 22-Jährigen eingeleitet.

Das verunfallte Reh konnte an der Unfallstelle übrigens nicht mehr festgestellt werden. (mz)