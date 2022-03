13.000 Euro Schaden auf Kreuzung in Köthen - Audi nimmt Ford die Vorfahrt

Köthen/MZ - Etwa 13.000 Euro Blechschaden ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 17.40 Uhr in der Karlstraße in Köthen entstanden. Ein 32-jähriger Audifahrer habe von der Karlstraße nach links in die Leipziger Straße abbiegen wollen, teilte die Polizei mit.

Dabei habe der Audifahrer einen 20-jährigen Fordfahrer nicht beachtet, der die vorfahrtsberechtigte Leipziger Straße in Richtung Franzstraße befuhr. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenprall. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.