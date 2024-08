Köthen/MZ. - Zwei unter Alkoholeinfluss stehende Radfahrer hat die Polizei in Köthen aus dem Verkehr gezogen.

Nach Angaben der Beamten fuhr der 57-Jährige am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Bernhard-Kellermann-Straße und wollte die Straßenseite wechseln. Dies gelang nur mittelmäßig, denn der fuhr vom Gehweg auf die Straße und kollidierte mit einem VW, der von einer 26-Jährigen gefahren wurde.

Der Radfahrer blieb laut eigenen Angaben unverletzt. Bei ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Der festgestellte Wert betrug 1,79 Promille. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro und am Auto beträgt er circa 1.500 Euro. Das entsprechende Strafverfahren wurde auch hier durch die Polizei eingeleitet.

Auch in der Friedhofstraße am Friedenspark in Köthen wurde am Montag gegen 18.10 Uhr ein Radfahrer kontrolliert. Und er wurde nicht ohne Grund von der Polizei angehalten, denn es gab im Vorfeld laut dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld Zeugenhinweise, dass der Radfahrer unter Alkohol fahren würde. Bei der Kontrolle wurde dann auch ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis lag – wenig überraschend für die Beamten – bei einem Wert von 2,65 Promille. Das entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen untersagt.