Zwei neue Einkaufsmärkte sollen in Jessen entstehen

Neubauten sind im Gewerbepark an der Bundesstraße geplant. Was Jessens Stadträte dazu sagen.

So etwa wird der Markt aussehen, der in Jessen gebaut werden soll. Ein vergleichbares Objekt steht in Gräfenhainichen.

Jessen/MZ - Das Geheimnis ist gelüftet. Was sich hinter der Bezeichnung „Sondergebiet großflächiger Einzelhandel“, die auf der Tagesordnung zu finden war, verbirgt, ist jetzt bekannt. In der jüngsten Jessener Stadtratssitzung nahm das größeren Raum ein. Abgezeichnet hat sich auch, es wird die Stadträte wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum beschäftigen.

Gehobene Ansprüche

Auslöser dafür ist ein Antrag auf Einleitung eines Bauleitverfahrens, wie es offiziell heißt. Beabsichtigt ist, im „Gewerbepark Jessen 2“ an der Rehainer Straße (B 187), neben dem Mineralwasserbetrieb, einen großflächigen Lebensmittelmarkt, in den die Handelskette Rewe einziehen möchte, und einen Drogeriemarkt, den Rossmann nutzen wird, zu errichten. Beide Ketten sind in Jessen ansässig.

„Um sich zukunftsorientiert ausrichten zu können, ist eine Vergrößerung der Verkaufsflächen erforderlich“, wurde begründet. Ziel sei es, sich dem Wandel der Infrastruktur anzupassen und Einzelhandelsflächen zu errichten, die die gehobene Grundversorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet der Stadt Jessen sicherstellen. Der Stadt entstehen dadurch keine Kosten. Diese würden vom Vorhabenträger übernommen, wurde dazu mitgeteilt.

Projektentwickler Christian Voigt von einer Immobiliengesellschaft aus Weimar in Thüringen, der gemeinsam mit Rewe-Expansionsmanagerin Sandy Hiemann an der Beratung teilnahm, ging ausführlich auf die Planungen ein. Zunächst beschrieb er aber die Ausgangsposition, den Rewe-Einkaufsmarkt an der B 187/Alte Schweinitzer Straße. Der sei knapp 1.200 Quadratmeter groß und werde seit 2002 genutzt. Doch an eine Vergrößerung und Weiterentwicklung sei an dem Standort, eingeklemmt zwischen Bahn und B 187, nicht zu denken. Die 80 Parkplätze davor seien zu schmal und nicht zeitgemäß. Als Mängel im Inneren beschrieb er schmale Gänge, geringes Sortiment und wenige Aktionsflächen.

Der neue Gebäudetyp, der in Jessen errichtet werden soll, sei angelehnt an die Struktur einer historischen Markthalle. Mit dem neuen Markt werde auf nachhaltiges Bauen großer Wert gelegt, viel Tageslicht komme hinein und moderne Technik, für die Versorgung mit Energie und Wärme, soll installiert werden.

Jessen sei nach wie vor für Handelsketten attraktiv. Für Christian Voigt ist Jessen ein Magnet für ein großes Einzugsgebiet. Schließlich sei die Stadt eine der flächengrößten Gemeinden in Deutschland. Mit 352 Quadratkilometern nimmt Jessen Rang elf ein, weit vor München, Leipzig und Dortmund. Auch das führte der Projektentwickler ins Feld: Gerade in Pandemiezeiten würden insbesondere Lebensmittelvollsortimenter als systemrelevante Einrichtungen eine wichtige Versorgungsfunktion erfüllen. Es würde eine umfassende Nahversorgung auch in Krisenzeiten abgesichert.

Mit Elektro-Ladesäulen

Wie groß soll der Markt werden? Die geplante Nutzfläche werde bei etwa 3.000 Quadratmeter liegen, die Verkaufsfläche bei 2.000 Quadratmeter. Vor dem Gebäude solle es rund 160 Parkplätze geben, die jeweils drei Meter breit sind. Gedacht sei auch an Elektro-Ladesäulen für Pkw und Fahrräder. Zudem werde sich darum bemüht, dass sich eine Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe befinde. Als Vorteile für Jessen wurden aufgezählt: Arbeits- und Ausbildungsplätze, die Gewerbesteuereinnahmen, die mögliche Förderung des lokalen Sports, von Kultur oder sozialen Projekten. Auch kleinere und lokale Lieferanten würden unterstützt sowie die heimische Landwirtschaft.

Vorgesehen ist, dass die neue Rossmann-Filiale, zu der es wesentlich weniger Informationen gab, unmittelbar neben dem Einkaufsmarkt errichtet wird. Der Parkplatz werde gemeinsam genutzt und eine Ein- und Ausfahrt für beide Objekte errichtet. Die geplante Verkaufsfläche des Drogeriemarktes soll dann 700 Quadratmeter betragen.

Klaus-Dieter Richter (CDU/FDP) stellte die Frage, die wohl etliche in der Beratung in der Mehrzweckhalle in Jessen-Nord bewegte. Er wollte wissen wie es um die Nachnutzung der dann leeren Gebäude steht. Rewe sei derzeit Mieter, erwiderte Christian Voigt. Da der Eigentümer aus dem Einzelhandel komme, gehe er davon aus, dass der sich erfolgreich um einen Nachnutzer bemühen werde. Olaf Beetz (Wir.Für.Hier.) brachte mehrere Bedenken zur Sprache, neben anderem zur Versiegelung von Flächen.

Dass der Projektentwickler auf die Behörden verwies, die das genau kontrollieren werden, war ihm zu wenig. Das Unternehmen selbst sollte von sich aus dafür eintreten, meinte er. Christian Voigt stellte eine großzügige Begrünung in Aussicht. Michael Thieme (Wir.Für.Hier.) erkundigte sich nach dem Zeithorizont. Bis 2024, so wurde geantwortet, soll das Projekt abgeschlossen sein.

Gabriele Wolf (BI - Bürgerinitiative Jessen) sprach ihre Befürchtungen aus, dass durch die Neubauten die Innenstadt weiter sterben könnte. „Die Händler in der Innenstadt benötigen unsere Unterstützung“, meinte sie. Noch steht das Vorhaben ganz am Anfang. Der Stadtrat sprach sich mehrheitlich fürs Einleiten eines Bauleitplanverfahrens aus.