Zwei Frauen machen sich um bedeutendsten Sohn Jessens verdient

Jessens Bürgermeister Michael Jahn bedankt sich bei Ines Mann für ihren großen Einsatz über Jahre, um die Erinnerung an Karl Lamprecht in Jessen wachzuhalten und dessen Leistungen Einwohnern zu vermitteln.

Jessen/MZ - An diesem Freitag jährt sich der Geburtstag von Karl Gotthard Lamprecht. In der Vor-Corona-Zeit waren dem außergewöhnlichen Sohn der Stadt Jessen Veranstaltungen gewidmet. Doch 2022 ist das wiederum nicht möglich, an den namhaften Historiker, den Professor für Geschichte an der Universität Leipzig, in einer Präsenzveranstaltung zu erinnern.