Ein Mann saß in Annaburg betrunken hinterm Steuer.

Annaburg/MZ - Am Freitagabend (31. Januar), gegen 19:20 Uhr, wurden die Polizeibeamten aus Jessen auf einen Pkw Fahrer aufmerksam, der durch sein ungewöhnliches Fahrverhalten auffiel.

Er parkte einer Mitteilung der Polizei zufolge zunächst seinen Pkw in einer Parklücke im Baumschulenweg in Annaburg ein und bemerkte dann die Polizei, die in anderer Sache vor Ort war. Nun parkte er wieder aus und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Daraufhin wurde er durch die Beamten verfolgt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,32 Promille. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet welche im Revierkommissariat Jessen durchgeführt wurde. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.