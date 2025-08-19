weather heiter
Abenteuer, spielen, entdecken - und das alles gemeinsam. Der Zörnigall Wir-Verein hat ein ganz besonderes Wochenende für Familien veranstaltet. Was hinter dem neuen Camp-Format steckt und warum es schon jetzt nach Wiederholung ruft.

Von Annette Schmidt 19.08.2025, 12:00
Würstchengulasch waren beim ersten Zörnigaller Familien-Camp der Renner.
Würstchengulasch waren beim ersten Zörnigaller Familien-Camp der Renner. (Foto: Jennifer Decker)

Zörnigall/MZ - Würstchengulasch, Wanderungen und Lagerfeuer: Das ist die Erfolgsformel für das erste Zörnigaller Familien-Camp. Elf Familien wagten das Experiment und schlugen über das zurückliegende Wochenende gemeinsam ihre Zelte auf.