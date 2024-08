Zahna-Elster/MZ. - Volker Hähndel holt die Leiter, Margot Jahn reicht ihm den Zollstock zu. Beim Anruf bei der MZ sei die Nummer eins unter ihren Sonnenblumen 4,30 Meter hoch gewesen, erzählen sie, seitdem habe sie sich noch etwas gestreckt. Das Paar aus Mühlanger, das ursprünglich „aus der Ecke Jüterbog“ stammt, geht an die Arbeit – und das akribisch. Hähndel ist ausgebildeter Agraringenieur, seine Frau gelernte Gärtnerin. Exakt an der Spitze wird der Zollstock angesetzt und nach der Übergabe bis zum Boden gemessen. „4,56 Meter“, ruft Margot Jahn ihrem Mann zu, der die Ansage mit einem „Donnerwetter“ auf der zehnten Stufe stehend kommentiert.

Am Rand und zwischen den Beeten stehen mehrere Sonnenblumen, die mindestens zwei Meter hoch sind. Den Job, meinen sie mit einem Augenzwinkern, haben die Meisen für sie erledigt, die viele Kerne als Saatgut auf der Erde verteilen. „Na ja“, meint die gelernte Gärtnerin, auf dem Boden lande im Herbst auch ordentlich Mist, dadurch bekommen die Blumen ausreichend Nährstoffe.

Das Paar hat es nach der Zwischenstation Wittenberg erst vor zehn Jahren nach Mühlanger verschlagen. Sie berichten von der Gestaltung des Grundstücks und nennen die 1.500 Quadratmeter liebevoll „unser Paradies“. Als sie das Haus gekauft haben, sind sofort erste Pläne gereift. „Wir haben hier“, sagt Volker Hähndel und zeigt dabei auf die Blumenbeete, „etwa 60 Kubikmeter Mutterboden aufgetragen.“ Der XXL-Hühnerstall ist ebenfalls fertig, Platz zum Auslauf haben die Tiere genügend.

Margot Jahn und Volker Hähndel haben sich ihr Paradies erschaffen. (Foto: Thomas Tominski)

Die Idee, sich an die Mitteldeutsche Zeitung zu wenden, ist durch einen Artikel im Internet entstanden. Dort stand zu lesen, berichtet Margot Jahn, dass in einem Garten „im Brandenburgischen“ eine 4,10 Meter hohe Sonnenblume steht. Das Paar schnappt sich Leiter und Zollstock und ist nach der erwähnten ersten Messung über das Ergebnis von 20 Zentimeter mehr erstaunt. Hähndel überlässt nichts dem Zufall und stützt den vier Zentimeter dicken Stamm mit einer Eisenschiene ab. „Hier pfeift manchmal ganz ordentlich der Wind“, betont er und deutet auf einen Baum, dessen Krone schon bessere Tage erlebt hat.

Für das Paar ist die Vermessung auch ein Stück Wettbewerb. Beide hoffen, dass sich nun weitere Hobbygärtner an die MZ wenden und dort die Höhe ihrer Sonnenblume angeben. Vor ein paar Jahren ist ein „Laubenpieper“ aus Zahna in ähnliche Höhen vorgedrungen, aktuell sei ihnen keine größere Zahl bekannt. „Bei uns gibt es eine klare Aufgabenteilung“, meint Margot Jahn. Sie sei für die Beete zuständig, ihr Mann kümmere sich um den Rest. Grundsätzlich gebe es immer einen Plan, doch manche Entscheidungen passieren aus dem Bauch heraus.

So sieht die Spitze der 4,56 Meter hohen Sonnenblume aus. (Foto: Thomas Tominski)

Die Blume ist vermessen, der 68-Jährige, der im Ruhestand beruflich noch einmal durchgestartet ist, schiebt die Leiter zusammen und passt unter den mahnenden Worten seiner Frau auf, dass auf den Beeten nichts beschädigt wird. Bei der Tour durch den Garten erzählt er von der mit viel Arbeit verbundenen Umgestaltung, dem Setzen eines Sauerkirschbaums und dem ständigen Weiterbildungsprozess in puncto Pflege der Pflanzen. Da sei nicht jeder Wunsch in Erfüllung gegangen. „Wir müssen uns beschäftigen“, heißt es unisono, im Alter nur die Beine hochlegen, sei nicht ihr Ding. Ihr Sohn ist Garten- und Landschaftsgestalter und hat ihnen bei der Gestaltung zur Seite gestanden. „Damals war hier mehr Buschwerk. Da ist es gut, wenn man einen Fachmann an der Hand hat“, so Hähndel.

Die Sonnenblumen sind zwar nicht von der Straße aus zu sehen, doch die Nachbarn schauen des Öfteren über den Zaun und erkundigen sich nach der Höhe. „Man kennt uns“, meinen beide, die als Zugezogene längst in Mühlanger angekommen sind. Sie haben während ihrer Zeit in Wittenberg lange nach dem passenden Grundstück gesucht und dann schnell Nägel mit Köpfen gemacht. „Eigentlich müssten wir nicht in Urlaub fahren“, so der 69-Jährige. Doch dieser Satz ist nicht ganz ernst gemeint.