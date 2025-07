Zecken auf dem Vormarsch: Landkreis Wittenberg grenzt an neues FSME-Risikogebiet. Die Borreliose-Fälle steigen, somit wird effektiver Schutz immer wichtiger.

Zecken rücken näher: Neue FSME-Risikogebiete grenzen an Jessen

Apothekerin Christiane Peisker von der Spitzweg-Apotheke in Jessen erklärt, wie man sich vor den Zecken schützen kann.

Jessen/MZ. - In diesem Jahr hat das Robert Koch Institut wieder die Deutschlandkarte mit den Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)-Risikogebieten veröffentlicht. Dieser kann man entnehmen, dass der Landkreis Wittenberg nun an zwei Risikogebiete grenzt. Zu den bisherigen westlichen Gebieten – dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau – ist östlich der Landkreis Elbe-Elster hinzugekommen. Dieser grenzt unmittelbar an das Jessener Land.