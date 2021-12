„Wir“-Verein im Jessener Stadtrat gewürdigt

Jessen/MZ/GRO - Bevor sich die Jessener Stadträte am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle in Jessen-Nord daran machten, die Tagesordnung abzuarbeiten, wurde noch ein besonderes Ereignis gewürdigt. Stadtratsvorsitzender Gunter Danneberg (CDU/FDP) und Bürgermeister Michael Jahn (SPD) beglückwünschten Margit Mehr, Vorsitzende des Vereins „Wir-Landfrauen helfen sich selbst“ zum Unternehmerpreis des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, der in der vergangenen Woche in Potsdam an die Gemeinschaft überreicht worden war (die MZ berichtete).

Der Bürgermeister bescheinigte dem Verein eine tolle Arbeit, auch zum Wohle der Einwohner der Stadt, und nannte einige der Projekte, die in guter Zusammenarbeit verwirklicht werden. Dazu gehöre der Schwanenteich als Treff- und Anziehungspunkt.

Ein umfassendes Bild von der Vereinsarbeit wurde in einem professionellen Image-Film geliefert, der aufgrund der Preisverleihung gedreht und dem Verein nun für seine Werbezwecke zur Verfügung gestellt wurde. In der Stadtratssitzung wurde dieser Film gezeigt.

„Wir sind stolz , dass wir das geschafft haben“, sagte Margit Mehr vor den Stadträten. „Wir sind überwältigt von dem Vertrauen.“ Sie sprach die Hoffnung aus, dass der Verein weiterhin die Kraft hat, diese Arbeit zu leisten. Damit dies gelingt, sei aber auch Unterstützung erforderlich. Gunter Danneberg sagte zu, dass der Stadtrat die sich ihm bietenden Möglichkeiten dafür nutzen werde. (mz)