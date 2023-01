„Wir starten voll durch“

Am Samstag hatte der Elsterraner Carneval Verein ins Prettiner Gemeinschaftshaus geladen. Thematisch ging es um den Orient.

Mit einem Kamel trat die Funkengarde des ECV am Samstagabend im Gemeinschaftshaus auf.

Prettin/MZ - Sogar ein Kamel hatten die Elsteraner Narren aufgeboten, um ihrer Fete das passende Flair zu verpassen. Unter dem Motto „1001 Nacht, schaut was der ECV draus macht“ eröffnete der Elsteraner Carneval Verein die heiße Phase seiner 51. Saison in Prettin. „Wir starten nach 2,5 Jahren Corona endlich wieder durch“, freute sich Karsten Röder am Samstag. Der Vereinspräsident moderierte den Abend.