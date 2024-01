Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Löben/MZ. - Da ist der Wasserstand in der Schwarzen Elster doch wieder deutlich höher ausgefallen, als es erwartet worden war. Bereits am späten Mittwochabend wurde am Pegel Löben die Meldegrenze von zwei Metern überschritten. Die Niederschläge der vergangenen Tage haben dafür gesorgt. Damit gilt nun wieder die Hochwasseralarmstufe zwei. Der Fluss wird noch weiter anschwellen, so die Prognose aus dem Sachbereich Hydrologie des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW). Doch an den Zuflüssen im Ober- und Mittellauf würden die Werte bereits wieder sinken.