Seit einigen Jahren bepflanzen Kinder der Tagesstätten „Am Wald“ in Holzdorf und „Birkengrund“ in Schweinitz eigene Beete mit Gemüsepflanzen. Was hinter der Aktion steckt.

Holzdorf/Schweinitz/MZ. - „Gemüsebeete für Kids“ sind an diesem Donnerstag neu bepflanzt worden. Und genauso heißt auch die Initiative, die vor etlichen Jahren von der Edeka-Stiftung gestartet wurde. Zum mindestens vierten, vielleicht auch schon fünften Mal nehmen die Kindertagesstätten „Am Wald“ in Holzdorf und „Birkengrund“ in Schweinitz an der Aktion teil.