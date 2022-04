Wie Grabo auf die große Bühne kommt

Nach zwei Jahren Pause ist das traditionelle Fest in dem Jessener Ortsteil gut besucht. Am späten Abend Liveschaltung nach Magdeburg

Das Osterfeuer in Grabo wirft wohlige Wärme, da kann keinem Gast auf der Festwiese kalt werden.

Grabo/MZ - „Von Null auf Hundert“ sind sie gestartet nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause. So die Einschätzung von Dirk Zarrad. Als Vorsitzender des Graboer Heimatvereins ist er schon am Sonnabendnachmittag mit etlichen Mitstreitern auf der Festwiese, wo am Abend das große Osterfeuer lodern soll. Um diese Zeit stehen bereits die Versorgungsstände, Musik stimmt erste Besucher schon ein.