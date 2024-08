Eine eigenständige Bildungseinrichtung kann es aufgrund sinkender Schülerzahlen in Seyda nicht mehr geben. Was im Stadtrat Jessen nun zu entscheiden ist.

Seyda/Jessen/MZ. - Auch wenn die Entscheidung bei einigen Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern wohl mit Bauchschmerzen verbunden ist, so bleibt es der einzige Weg, den Grundschulstandort Seyda zu erhalten. Es ist einzuleiten, was im vergangenen Schuljahr schon zur Sprache kam, es ist ein Schulverbund der Grundschule Seyda mit der Grundschule „Max Lingner“ in Jessen als Hauptstandort zu bilden. Das Thema dominierte am späten Mittwochnachmittag die Sitzung des Sozial-, Schul-, Sport und Kulturausschuss des Stadtrates Jessen.